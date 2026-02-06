BOLETIN DE NOTICIAS
FOTOS de buques militares y breve mensaje: nueva publicación de EE.UU. tras negociaciones con Irán

El Comando Central de EE.UU. publicó nuevas imágenes de embarcaciones en el mar Arábigo.

Por Redaccion Central
Foto de un portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de Irán.

El Comando Central de EE.UU. difundió este viernes imágenes del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln navegando en el mar Arábigo, acompañado por dos buques logísticos y dos guardacostas, en una maniobra exhibida públicamente poco después de la primera ronda de contactos indirectos con Irán en Omán.

“El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln, acompañado por dos buques de suministro militar y dos guardacostas de Estados Unidos, navegó hoy por el mar Arábigo mientras los aviones del Ala Aérea 9 del portaaviones sobrevolaban la zona. ¡La paz a través de la fuerza!”, señala el mensaje oficial.

