Francia devuelve a Madagascar el cráneo de un rey asesinado hace más de un siglo

Francia devolvió este martes a Madagascar tres cráneos que se conservaron en el Museo del Hombre de París durante 128 años, entre los cuales hay uno que aparentemente pertenecía a un rey malgache asesinado por las tropas francesas durante la época colonial, recoge France24.

La devolución de los restos sakalava, un grupo étnico que habita la parte occidental de la isla, se trata de la primera aplicación concreta de la ley francesa de 2023 sobre la restitución de restos humanos pertenecientes a colecciones públicas.

Se presume que uno de los cráneos correspondía al rey Toera, último soberano del reino sakalava de Menabe, que fue ejecutado y decapitado en 1897 por tropas francesas durante la conquista colonial de Madagascar, a pesar de que se había rendido. Después de una serie de investigaciones que permitieron averiguar el origen de los restos humanos, los descendientes del monarca solicitaron en 2003 a la embajada francesa en Antananarivo su devolución, aunque no recibieron respuesta.

Cérémonie de restitution à la République de #Madagascar de trois crânes sakalava conservés dans les collections nationales du Muséum national d’Histoire naturelle. Présidée par @datirachida, ministre de la Culture, aux côtés de son homologue malgache Volamiranty-Donna Mara,… pic.twitter.com/8JfTTOWBJA — Outremers360 (@outremers360) August 26, 2025

No fue sino hasta 2019, que el presidente Andry Rajoelina, en la campaña para regresar al poder, hizo de esta restitución una de sus promesas electorales. Finalmente, en octubre del año pasado, se creó un comité bilateral entre ambos países y se atribuyó uno de los cráneos a Toera, mientras que los otros dos se cree que eran sus soldados. La restitución fue aprobada el pasado abril.

La ministra de Cultura de Madagascar, Volamiranty Donna Mara, afirmó durante la ceremonia de restitución que la ausencia de estos restos “ha sido una herida abierta en el corazón de la isla durante más de un siglo”. De acuerdo con sus palabras, los cráneos no son “un simple objeto de colección”, sino “el vínculo indeleble entre nuestro presente y nuestro pasado”.