Fue dictada pena de cadena perpetua para exministro de Justicia de China por sobornos

Un tribunal en China ha ordenado cadena perpetua para el exministro de Justicia del país Tang Yijun por aceptar sobornos que alcanzaron más de 137 millones de yuanes en total (unos 19,7 millones de dólares).

“Tang Yijun fue condenado a cadena perpetua por soborno, privado de sus derechos políticos de por vida y se le confiscaron todos sus bienes personales. El producto del soborno de Tang Yijun y los intereses devengados fueron confiscados y entregados al tesoro nacional de conformidad con la ley, y cualquier déficit continuará siendo perseguido”, informó la corte.

La decisión judicial contra Tang Yijun se toma en cuenta factores como su confesión y su colaboración durante el proceso de investigación, lo que influyó en el fallo definitivo, indican las fuentes ligadas. La corte determina que Tang, exministro de Justicia de China y figura relevante dentro del Partido Comunista en la ciudad de Ningbo, recibió pagos ilícitos por valor de 137 millones de yuanes, que serían 16,9 millones de euros, a lo largo de varios años. Según detalló la agencia estatal china Xinhua, la condena impuesta es de cadena perpetua y se alinea con la campaña de lucha contra la corrupción impulsada por el presidente Xi Jinping, iniciada en 2012.

De acuerdo con la información difundida por Xinhua, la investigación estableció que entre 2006 y 2022 Tang abusó de sus funciones para facilitar la adquisición de terrenos y la concesión de préstamos bancarios, además de realizar otras actuaciones en beneficio de personas y entidades a cambio de sobornos. El tribunal consideró que la magnitud de los pagos ilícitos provocó lo que calificó como “graves daños a los intereses del estado y del pueblo” chino. Al valorar el fallo, la corte tomó en cuenta como circunstancias atenuantes el hecho de que Tang haya confesado sus actos y manifestado arrepentimiento.

El medio estatal también reportó que Tang Yijun, actualmente de 64 años, ocupó el cargo de ministro de Justicia entre 2020 y 2023. Antes de asumir esa responsabilidad, desempeñó diversas funciones en el aparato del Partido Comunista en el este del país, específicamente en Ningbo. La sentencia contra Tang se presenta como parte de una política de “tolerancia cero” hacia las prácticas corruptas ordenada por la máxima autoridad del país.