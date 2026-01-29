Giran orden a los agentes del ICE en Minesota a no meterse con “agitadores”

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) recibieron este miércoles la orden de evitar cualquier interacción con “agitadores” durante las operaciones de la ofensiva antiinmigratoria lanzada por el presidente Donald Trump.

Las nuevas instrucciones, a las que ha tenido acceso Reuters, contienen cambios después de los dos asesinatos de ciudadanos estadounidenses a manos de oficiales del ICE en la ciudad de Mineápolis.

“No se comunique ni se involucre con agitadores”, se lee en un correo electrónico difundido por el organismo. “Solo sirve para agravar la situación. Nadie va a convencer al otro. La única comunicación debería ser la de los oficiales que dan órdenes”, añade.

Solo inmigrantes con cargos o condenas

Se ordena también que solo se dirijan a inmigrantes sobre los que pesen cargos o condenas penales, todo un giro sobre el actuar de las últimas semanas, en las que iban a la captura de cualquier inmigrante indocumentado y en la que han protagonizado enfrentamientos con manifestantes pacíficos que protestaban contra sus acciones.

Bajo el mandato del expresidente Joe Biden, el ICE se enfocaba en delincuentes peligrosos. Sin embargo, Trump canceló esa política, eliminando las restricciones para la ejecución de detenciones por parte de los agentes.

Rebajando la tensión

Este giro de timón llega después de que Trump declarara recientemente que su objetivo es “reducir” la tensión en Mineápolis y St. Paul, tras la polémica muerte de dos personas baleadas por agentes del ICE este mes.

En los dos casos, la Administración Trump afirmó que esas personas habían atacado a los oficiales de inmigración, lo que ha sido desmentido por numerosas grabaciones de los hechos. Posteriormente, desde el Ejecutivo tacharon de “terroristas domésticos”, aunque no presentó pruebas que abalaran esos señalamientos.

Entre los cambios que han tenido lugar recientemente se encuentra la sustitución de Gregory Bovino al frente de las operaciones en Minesota por Tom Homan, lo que se espera que se traduzca en operaciones más selectivas. Además, según las instrucciones del correo electrónico, los agentes del ICE deberán utilizar megáfonos para dar órdenes en público y deberán verbalizar cada paso del proceso de arresto.

Miles de residentes de Mineápolis, la ciudad más poblada de Minesota, secundaron una huelga general para exigir que los agentes de inmigración cesen la violencia contra los manifestantes y abandonen el estado.

La polémica en torno a la actuación del ICE se intensificó a partir del 7 de enero, cuando un agente asesinó a la estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo en Mineápolis. Desde entonces se profundizaron las manifestaciones en la ciudad, que derivaron en la muerte a tiros de otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, durante una redada para localizar a un inmigrante indocumentado.