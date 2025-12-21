Gobierno de EE.UU. sobre caso Epstein: “No se ha hecho ni se hará ninguna corrección para proteger famosos”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró este domingo que no ha sido censurada ninguna información de los archivos recién divulgados del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein a fin de proteger a figuras “famosas o políticamente expuestas”.

En un comunicado, la cartera reiteró su compromiso con “la transparencia y la edición únicamente de lo legalmente requerido”, agregando que “está obligado por ley a censurar datos de identidad de las víctimas, menores de edad o posibles víctimas, así como material confidencial”.

“No se han hecho ni se hará ninguna edición para proteger a personas famosas o políticamente expuestas”, aseveró.

El departamento se refirió a la desaparición de algunos archivos de su página web, que no pasó desepercibida para los medios de comunicación, y señaló que responde a “peticiones de personas que afirman ser víctimas y de sus abogados, solicitando que se elimine cierta información”. “Por precaución, el material se ha eliminado temporalmente para su revisión y se publicará de nuevo con las modificaciones pertinentes si así lo exige la ley”, apuntó.

Aún hay “cientos de miles de páginas de material” por publicar, señaló, precisando que entre estos archivos hay algunos que “deben cumplir con órdenes judiciales”, lo que puede “ralentizar la capacidad” del departamento para revisar y redactar el material. Sin embargo, ello “no impedirá su publicación”, enfatizó la cartera.

En una publicación aparte, el Departamento de Justicia anunció que ha vuelto a publicar una imagen de los archivos donde aparece el presidente Donald Trump, que había sido retirada por decisión del Distrito Sur de Nueva York para “posibles medidas adicionales para proteger a las víctimas”.

“Tras la revisión, se determinó que no hay evidencia de que aparezcan víctimas de Epstein en la fotografía, y se ha vuelto a publicar sin ninguna alteración ni redacción”, señaló.