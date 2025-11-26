Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: los militares afirman tener “control total” del país

Los militares afirmaron este miércoles haber tomado el “control total” de Guinea-Bisáu, en medio del golpe de Estado tras las elecciones presidenciales, informa AFP.

Pocas horas antes, se escucharon ráfagas de disparos en Bisáu, la capital del país. Según reportes, los disparos ocurrieron en los alrededores de la sede de la Comisión Electoral, un día antes de que se anuncien los resultados provisionales de los comicios.

Militares aseguran tener el “control total” de Guinea-Bisáu https://t.co/ZPlvSHXGD9 Los militares de Guinea-Bisáu afirmaron haber asumido el “control total” del país en medio de un presunto golpe de Estado tras las elecciones presidenciales, según informó AFP. pic.twitter.com/he5qVOpmjR — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025

Destitución del presidente

El presidente Umaro Sissoco Embaló dijo en una entrevista telefónica con France 24 que ha sido destituido por los militares, y añadió que no podía seguir hablando porque corre riesgo de que le confisquen el teléfono.

Previamente, Embaló aseveró que fue detenido en su despacho en el palacio presidencial. También fueron detenidos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el jefe adjunto del Estado Mayor y el ministro del Interior. El mandatario calificó lo sucedido como un “golpe de Estado” dirigido por el jefe del Estado Mayor del Ejército.

El país africano celebró elecciones presidenciales y legislativas el domingo. El presidente en funciones se enfrentó en las urnas a su principal rival, Fernando Dias. A principios de esta semana, ambos partidos se adjudicaron la victoria en la primera vuelta.

Guinea-Bisáu, una pequeña nación costera entre Senegal y Guinea, ha sido testigo de al menos nueve golpes de Estado entre 1974, cuando obtuvo su independencia de Portugal, y 2020, cuando Embalo asumió el cargo.