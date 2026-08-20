Grupo de ataque liderado por un portaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio en plena guerra con Irán

El grupo de ataque liderado por el portaviones USS George Washington llegó este miércoles, en medio de la guerra con Irán, al mar Arábigo, comunicó este jueves el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según detalló el CENTCOM, se trata de un despliegue programado.

El movimiento tiene lugar después de que se dieran a conocer reportes sobre las condiciones deplorables del USS Abraham Lincoln y problemas de salud mental entre la tripulación a bordo, que llevaba meses en la zona.

Dichos informes alertaban sobre la escasez de pasta de dientes, desodorante y jabón, de problemas con agua caliente y potable, de inodoros rotos, de instalaciones de lavandería poco fiables, de interrupciones en el suministro de alimentos y de retrasos de correo tan graves que algunos paquetes de cuidado desaparecieron en el sistema durante meses. Otros reportes hacen referencia a presencia de moho, a fontanería defectuosa y a agujeros desgastados en partes de la cubierta de vuelo por uso extensivo, a falta de las reparaciones adecuadas.

El pasado 8 de julio, el presidente Donald Trump dio por acabado el alto el fuego acordado la noche del 17 al 18 de junio, después de lo cual las fuerzas estadounidenses lanzaron varios ataques contra Irán. Washington acusó a Teherán de atacar buques comerciales en Ormuz. Irán, por su parte, reprochó a EE.UU. haber violado el memorándum de entendimiento y respondió con diversos ataques a bases militares estadounidenses en Oriente Medio.