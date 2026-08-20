Trump anuncia contra Irán la “operación económica más devastadora” de la historia de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este 19 de agosto que emprenderá contra Irán “la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo jamás contra ningún país”.

“Nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente para ellos, no la han aprovechado. Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo jamás contra ningún país”, escribió el mandatario en Truth Social.

“Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes. Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo”, continuó Trump en la publicación.

“Enormes consecuencias económicas”

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense advirtió que cualquier país que permita a la República Islámica eludir las sanciones enfrentará fuertes repercusiones económicas. “Hoy también anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán, se enfrentará a enormes consecuencias económicas”, indicó.

“Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ya mismo”, remarcó Trump, y aseveró que Washington necesita que todos sus aliados “se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní”.

“Estos maníacos están contra las cuerdas”, afirmó Trump, quien sostuvo que las nuevas medidas buscan “paralizarlos” y reiteró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Conversaciones estancadas

El progreso hacia las conversaciones de paz y la reanudación del tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz se ha estancado últimamente, sin que haya señales de que las partes estén avanzando hacia el fin del conflicto que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Aunque desde la Casa Blanca han afirmado en varias ocasiones que las conversaciones están en curso, las autoridades del país persa lo han negado, señalando, en particular, que se trata de “una fantasía derivada de las ilusiones y pesadillas causadas por la derrota y la desesperación en la guerra”.