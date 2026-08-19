EE.UU. alcanza deuda histórica por más de 40 billones de dólares

La deuda nacional de EE.UU. superó este miércoles por primera vez en la historia los 40 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro divulgados por Reuters. La cifra supone prácticamente el doble de los 19,95 billones registrados en 2017, cuando Donald Trump inició su primer mandato en la Casa Blanca.

De acuerdo con el último balance diario del Tesoro, la deuda pública total pendiente se situó el martes en 40,047 billones de dólares. De esa cantidad, 32,266 billones corresponden a títulos del Tesoro en manos del público y 7,782 billones a deuda entre organismos gubernamentales.

La deuda federal se ha más que duplicado en menos de una década, desde los 19,95 billones de dólares registrados cuando Donald Trump asumió por primera vez la Presidencia, en enero de 2017. Aproximadamente un tercio de ese incremento se produjo durante los dos años de fuerte endeudamiento para financiar la respuesta a la pandemia de covid-19 bajo las administraciones de Trump y Joe Biden.

¿Crisis de deuda?

El acelerado crecimiento de la deuda encendió nuevas alarmas sobre la situación fiscal del país. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable advirtió que, si el Congreso no enfrenta el desequilibrio entre ingresos y gastos mediante aumentos de impuestos, recortes del gasto o una combinación de ambas medidas, EE.UU. podría encaminarse hacia una crisis de deuda.

La presidenta de esa organización, Maya MacGuineas, destacó que la deuda alcanzó los 40 billones menos de cinco meses después de superar los 39 billones. “Cuanto más pedimos prestado, más exacerbamos la inflación, desplazamos otras prioridades del presupuesto y quedamos vulnerables ante emergencias internas y turbulencias en el extranjero”, advirtió.

El deterioro de las cuentas públicas también se refleja en el déficit. En julio alcanzó los 432.000 millones de dólares, el cuarto mayor déficit mensual de la historia del país, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año fiscal 2026 ya supera el registrado durante todo el ejercicio anterior.

A la presión del gasto en programas sociales se suma el creciente costo de financiar la deuda. EE.UU. destina alrededor de 1,1 billones de dólares al pago de intereses y, en los primeros diez meses del actual año fiscal, ese desembolso superó al de Medicare y se convirtió en la segunda mayor partida del presupuesto federal, solo por detrás de la Seguridad Social.