México asesta un golpe al CJNG en Michoacán

Nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos luego de una “operación de precisión” en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en el estado mexicano de Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, coordinadas con otras entidades de seguridad, capturaron a Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, la hija y la “pareja sentimental” de Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘el Tío Lako’.

Guerrero es considerado el jefe regional del CJNG en los estados de Michoacán y Jalisco. Además, “es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional” el pasado 22 de febrero, cuando el otrora líder del grupo criminal, Rubén Oseguera Cervantes, ‘Mencho’, fue abatido.

Medios locales reseñaron que la importancia de Guerrero es tal dentro del CJNG, que su nombre sonó entre los posibles sucesores de Oseguera.

A las personas detenidas le decomisaron en flagrancia 64 vehículos, de los cuales uno tenía blindaje; nueve armas largas; ocho artefactos explosivos improvisados; siete motocicletas y cuatro ametralladoras de 5,56 milímetros, entre otras cosas.