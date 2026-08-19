Mejores plataformas de cloud mining de criptomonedas para 2026: 7 opciones más seguras y una guía para ganar hasta $9.700

Para 2026, el cloud mining ya no está limitado a mineros experimentados con equipos costosos. El auge de las plataformas de cloud mining móviles ha permitido que los usuarios habituales participen en la minería de criptomonedas directamente desde un smartphone, sin necesidad de comprar equipos de minería ni enfrentarse a configuraciones técnicas complicadas.

Una nueva generación de servicios de cloud mining está haciendo que la minería de Bitcoin y altcoins sea más accesible, automatizada y eficiente desde el punto de vista energético. Por lo general, los usuarios crean una cuenta, seleccionan un contrato de minería y dejan que la plataforma se encargue del resto, incluida la asignación de hashrate, la gestión de la infraestructura y los pagos diarios en criptomonedas.

Esta guía analiza siete plataformas de cloud mining compatibles con dispositivos móviles Android e iOS disponibles en 2026. Evaluamos las plataformas en función de aspectos como el cumplimiento normativo, la transparencia, la optimización mediante IA, la infraestructura y la fiabilidad de los pagos, con el objetivo de ayudar a los lectores a identificar formas más prácticas de acceder al minado de criptomonedas de forma remota.

Las 7 mejores plataformas legítimas y fiables de cloud mining móvil en 2026

1. SHRMiner – Plataforma de cloud mining impulsada por IA

SHRMiner es una plataforma de cloud mining registrada en el Reino Unido y operada por SHR FINANCE LIMITED. La empresa utiliza sistemas basados en IA para asignar capacidad de procesamiento entre instalaciones de minería de energía limpia en todo el mundo, combinando la gestión automatizada del minado con un enfoque en una infraestructura sostenible.

Los nuevos usuarios reciben $15 en crédito de minería gratuito, que puede utilizarse para el «Daily Check-in Contract» de la plataforma. Según la plataforma, el contrato de prueba puede generar aproximadamente $0,60 al día.

SHRMiner está disponible a través de Android, iOS y la web, ofreciendo a los usuarios visibilidad en tiempo real de la actividad de sus contratos y del rendimiento del minado.

Visita el sitio web oficial de SHRMiner para reclamar la recompensa introductoria de $15 y consultar la gama completa de contratos de minería disponibles. A continuación se muestran algunos ejemplos de recompensas de minería ofrecidas a través de la plataforma.

Nombre del contrato Precio Beneficio Días Capital + Retorno total New User Experience Agreement $100 $4 2 $100 + $8 Bitdeer Sealminer A2 Pro $500 $6,25 5 $500,00 + $31,25 Litecoin Miner L9 $1000,00 $13,00 10 $1000,00 + $130 Bitcoin Miner S21 XP Imm $5000,00 $70,00 25 $5000,00 + $1750 Bitcoin Miner S21e XP Hyd $10000,00 $150,00 35 $10000,00 + $5250 ANTSPACE HW5 $50000,00 $900,00 45 $50000,00 + $40500

Ideal para: Usuarios que buscan una plataforma de cloud mining centrada en el cumplimiento normativo, con optimización mediante IA e infraestructura basada en energías limpias.

2. Libertex Bitcoin Mining – Aplicación de trading regulada con cloud mining integrado

Libertex, una conocida plataforma de trading regulada, también ofrece funcionalidades de cloud mining de Bitcoin a través de su ecosistema móvil.

Los usuarios pueden acceder a contratos de minería estructurados que proporcionan exposición a capacidad de procesamiento alquilada mientras continúan gestionando sus actividades de trading dentro de la misma plataforma.

La interfaz es relativamente sencilla y fácil de utilizar para principiantes, lo que resulta especialmente atractivo para quienes prefieren gestionar tanto el trading como el minado desde una sola cuenta.

Se requiere verificación KYC antes de activar los servicios de minería.

Ideal para: Inversores que desean diversificar sus oportunidades de ingresos relacionados con las criptomonedas dentro de un entorno de trading regulado, sin tener que cambiar entre varias plataformas.

3. BitFuFu – Plataforma global de cloud mining respaldada por Bitmain

BitFuFu es una importante plataforma de cloud mining respaldada por Bitmain y apoyada por una infraestructura minera de gran escala en diferentes partes del mundo.

A través de su plataforma móvil, los usuarios pueden adquirir contratos de cloud mining, gestionar la asignación de hashrate, supervisar el rendimiento del minado y consultar sus ganancias de forma remota.

BitFuFu ofrece planes de minería tanto a corto como a largo plazo, además de pagos periódicos en criptomonedas y datos detallados sobre el rendimiento. Su infraestructura a escala industrial ha contribuido a convertirla en uno de los nombres más reconocidos del mercado de cloud mining.

Por lo general, los contratos requieren una renovación manual en lugar de una renovación automática.

Ideal para: Usuarios que prefieren un proveedor de cloud mining establecido y respaldado por una infraestructura minera a escala industrial.

4. ViaBTC – Minería de múltiples criptomonedas para usuarios con más experiencia

ViaBTC es una de las plataformas de minería de múltiples criptomonedas más conocidas y combina servicios tradicionales de pool de minería con una gama más amplia de soluciones de minería remota.

La plataforma admite varias criptomonedas importantes basadas en Proof of Work, entre ellas Bitcoin, Bitcoin Cash y Litecoin, ofreciendo a los usuarios mayor flexibilidad que los servicios centrados exclusivamente en Bitcoin.

Sus herramientas móviles también permiten supervisar de forma remota la actividad de minería, los pagos y el rendimiento de la cuenta.

Debido a que la plataforma ofrece funciones de minería más avanzadas, los principiantes pueden considerar revisar sus tutoriales y documentación antes de comenzar.

Ideal para: Mineros intermedios y experimentados que buscan flexibilidad entre diferentes monedas y un mayor control sobre sus actividades de minería.

5. ECOS Mining – Cloud mining desde la Zona Económica Libre de Armenia

ECOS opera dentro de la Zona Económica Libre de Armenia y ha desarrollado su oferta de cloud mining en torno a un modelo empresarial más estructurado y orientado al cumplimiento normativo.

A través de la plataforma móvil de ECOS, los usuarios pueden elegir entre contratos de minería de duración determinada y otros productos relacionados con las criptomonedas. Los detalles de los contratos suelen indicar el rendimiento esperado, las estimaciones de pagos diarios y la duración del contrato, ofreciendo a los usuarios mayor visibilidad antes de comprometer capital.

Algunos contratos pueden requerir una inversión inicial relativamente elevada, por lo que la plataforma puede ser más adecuada para usuarios con un horizonte de inversión más largo.

Ideal para: Usuarios que prefieren un entorno de cloud mining más estructurado con condiciones contractuales claramente definidas.

6. Genesis Mining – Uno de los proveedores de cloud mining con mayor trayectoria de Europa

Fundada en 2013, Genesis Mining es uno de los nombres con mayor trayectoria dentro de la industria europea del cloud mining.

Aunque no depende principalmente de una aplicación móvil específica, su sitio web adaptado para dispositivos móviles permite a los usuarios gestionar contratos, revisar el rendimiento de la minería y supervisar sus ganancias desde la mayoría de smartphones y tablets.

Genesis Mining se ha centrado históricamente en la estabilidad operativa y en contratos de minería a largo plazo, en lugar de promocionar agresivamente rendimientos a corto plazo.

El acceso móvil se realiza mediante el navegador y la disponibilidad del servicio puede variar según la región.

Ideal para: Usuarios más conservadores que priorizan la trayectoria operativa, la transparencia de los contratos y las estrategias de minería a largo plazo.

7. BeMine – Minería fraccionada con opciones de reventa de contratos

BeMine ofrece un enfoque diferente al cloud mining, ya que permite a los usuarios adquirir una participación fraccionada en equipos físicos de minería en lugar de comprar una máquina minera completa.

Este modelo reduce el coste de entrada y permite a los usuarios participar en la minería de Bitcoin y otras criptomonedas compatibles sin tener que poseer o mantener un equipo de minería completo.

La plataforma también ofrece un mercado en el que determinados contratos o posiciones de minería pueden revenderse, proporcionando a los usuarios una mayor flexibilidad en comparación con los contratos de minería tradicionales de duración determinada.

Los usuarios pueden acceder a BeMine mediante interfaces móviles y web, con herramientas para supervisar las ganancias y la actividad de los pagos.

Los rendimientos pueden acumularse gradualmente, por lo que el servicio puede ser más adecuado para usuarios con una perspectiva de inversión a medio plazo.

Ideal para: Usuarios que buscan opciones flexibles de cloud mining fraccionado y una mayor liquidez de los contratos.

Conclusión: El cloud mining móvil es una herramienta, no un cheque en blanco

Para 2026, el cloud mining móvil se ha convertido en una de las formas más accesibles de participar en la economía de las criptomonedas sin tener que comprar o mantener equipos físicos de minería.

La gestión de minería asistida por IA, los pagos automatizados, el acceso móvil a las cuentas y unas estructuras de contratos cada vez más transparentes han facilitado considerablemente el proceso para los usuarios habituales.

Sin embargo, esta comodidad no elimina los riesgos. La rentabilidad del minado puede cambiar a medida que evolucionan los precios de las criptomonedas, la dificultad de la red, los costes operativos y las condiciones de los contratos.

Para obtener más información, visita la plataforma de cloud mining o descarga su aplicación móvil para consultar las opciones de contratos disponibles actualmente.

Descargo de responsabilidad: El cloud mining no constituye asesoramiento financiero y no garantiza beneficios. Los precios de las criptomonedas son volátiles y los rendimientos de la minería pueden variar en función de las condiciones de la red, los precios del mercado, los costes operativos y las condiciones específicas de cada contrato. Revisa siempre los términos de una plataforma y evalúa tu propia tolerancia al riesgo antes de comprometer fondos.