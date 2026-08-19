¡Ojos en el cielo! Colombia reforzará vigilancia con drones Reaper de alta tecnología estadounidense

En un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad regional, se ha conocido que Colombia recibiría inicialmente tres aeronaves no tripuladas MQ-9A Reaper.

Esta entrega formaría parte de un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, diseñado específicamente para potenciar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico y el accionar de grupos armados ilegales en zonas de difícil acceso. Reportes preliminares sugieren que, tras la entrega inicial, una cuarta unidad podría incorporarse a la flota aérea colombiana.

Vigilancia de largo alcance

El MQ-9A Reaper es una de las herramientas más avanzadas en la aviación militar pilotada a distancia. Su diseño está optimizado para misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Entre sus capacidades técnicas más destacadas se encuentran:

Autonomía: Capacidad para operar de forma ininterrumpida por más de 27 horas.

Altitud: Capacidad para volar a grandes alturas, fuera del alcance visual y auditivo desde tierra.

Sensores: Equipado con radares avanzados, cámaras de alta resolución y sensores infrarrojos para detectar y seguir objetivos con precisión milimétrica.

Impacto en la zona selvática

La incorporación de estos equipos representaría un salto tecnológico considerable para las fuerzas de vigilancia de Colombia. Su uso sería vital en los corredores del narcotráfico y territorios selváticos, donde la densa vegetación suele dificultar las operaciones convencionales.

Aunque el sistema es capaz de emplear armamento de precisión, la configuración final autorizada para el país suramericano aún es desconocida; hasta el momento, no hay confirmación pública de que las unidades se entreguen armadas.