Guardia Costera de EEUU lleva más de 5 días sin poder capturar al petrolero Bella 1 lo harán por la fuerza

Estadounidenses se han tomado al menos 5 días persiguiendo al buque petrolero Bella 1. No han podido capturarlo “a las buenas” desde el Domingo pasado e informan que lo harán a través de la fuerza.

El buque petrolero Bella 1, sigue “fugitivo” en el Atlántico; ya que para los medios; indican que es un buque sancionado por favorecer a Irán y a Venezuela y por la cuál debe ser “increpado”.

El buque Bella1 no se ha dejado atrapar por los estadounidenses y aún no ha disminuido su velocidad, a pesar de diversos intentos de los estadounidenses de atraparlo.

“La Guardia Costera de Estados Unidos ha seguido durante más de 5 días al petrolero en el océano Atlántico y se prepara para desplegar un equipo de respuesta de seguridad marítima para una posible intercepción forzosa” – informó The Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio occidental, la operación estaría llevandose a cabo bajo una orden judicial de “incautación”, lo que permitiría el abordaje del buque por una unidad especializada en escenarios de alto riesgo.

Las imágenes de Fox News, muestran el intento de captura por parte de los estadounidenses, que hasta el momento han fallado en atraparlo.