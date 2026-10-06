Ha sido detenido ficha clave de uno de los cárteles más sanguinarios de México

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura del operador vinculado al ataque a un helicóptero militar en 2015 y sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

ZAPOPAN, JALISCO. — En un operativo conjunto de fuerzas federales y de inteligencia, autoridades de seguridad capturaron en flagrancia a Iván “N”, alias ‘El Tanque’, identificado como una de las piezas clave en la estructura regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con zona de influencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

La detención fue confirmada este martes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien precisó que el despliegue táctico se ejecutó en el municipio de Zapopan, Jalisco. En las acciones participaron fuerzas especiales de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, respaldadas con labores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Delitos imputados y antecedentes delictivos

García Harfuch detalló que las investigaciones vinculan a ‘El Tanque’ con los siguientes delitos:

Homicidio y extorsión.

Privación ilegal de la libertad y robo de hidrocarburos.

Lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además de los cargos por los que fue capturado en flagrancia, a Iván “N” se le señala por su presunta participación en el ataque armado contra un helicóptero del Ejército Mexicano registrado en Jalisco en 2015, en el cual perdieron la vida elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1 @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron. Las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ

Será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. Reconocemos el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y los agentes de investigación de @SSPCMexico , de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

Sanciones internacionales y cooperación bilateral

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ‘El Tanque’ por sus nexos con la organización criminal, ubicándolo en el círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ —fallecido en febrero pasado durante un operativo militar en México—.

Derivado de dicha designación, las autoridades mexicanas mantuvieron un intercambio constante de información con la Administración de Control de Drogas (DEA). Tras su aprehensión, el detenido fue puesto a disposición de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El secretario de Seguridad agradeció el apoyo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, enfatizando que “cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”.