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Ha sido detenido ficha clave de uno de los cárteles más sanguinarios de México

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura del operador vinculado al ataque a un helicóptero militar en 2015 y sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Fuerzas especiales federales capturaron a ‘El Tanque’ durante un operativo de inteligencia desplegado en Zapopan.

ZAPOPAN, JALISCO. — En un operativo conjunto de fuerzas federales y de inteligencia, autoridades de seguridad capturaron en flagrancia a Iván “N”, alias ‘El Tanque’, identificado como una de las piezas clave en la estructura regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con zona de influencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

La detención fue confirmada este martes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien precisó que el despliegue táctico se ejecutó en el municipio de Zapopan, Jalisco. En las acciones participaron fuerzas especiales de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, respaldadas con labores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Delitos imputados y antecedentes delictivos

García Harfuch detalló que las investigaciones vinculan a ‘El Tanque’ con los siguientes delitos:

  • Homicidio y extorsión.
  • Privación ilegal de la libertad y robo de hidrocarburos.
  • Lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además de los cargos por los que fue capturado en flagrancia, a Iván “N” se le señala por su presunta participación en el ataque armado contra un helicóptero del Ejército Mexicano registrado en Jalisco en 2015, en el cual perdieron la vida elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal.

Sanciones internacionales y cooperación bilateral

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ‘El Tanque’ por sus nexos con la organización criminal, ubicándolo en el círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ —fallecido en febrero pasado durante un operativo militar en México—.

Derivado de dicha designación, las autoridades mexicanas mantuvieron un intercambio constante de información con la Administración de Control de Drogas (DEA). Tras su aprehensión, el detenido fue puesto a disposición de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El secretario de Seguridad agradeció el apoyo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, enfatizando que “cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”.

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