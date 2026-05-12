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Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador en Tegucigalpa

El macabro descubrimiento se registró en el cerro El Cimarrón, donde bomberos acudieron a un supuesto incendio forestal.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Autoridades acordonaron la escena mientras Medicina Forense realizaba el levantamiento. (FOTO: TU NOTA)

TEGUCIGALPA.- Una escena estremecedora fue descubierta la tarde de este martes en el sector del cerro El Cimarrón, cuando miembros del Cuerpo de Bomberos localizaron tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de refrigeradoras incendiadas.

El hallazgo ocurrió luego de que los socorristas recibieran una alerta por un supuesto incendio forestal en la zona. Al llegar, encontraron un freezer envuelto en llamas. Tras controlar el fuego, descubrieron en su interior los restos calcinados de dos personas. Minutos después, a pocos metros, localizaron otra refrigeradora incendiada con un tercer cadáver en su interior.

Las autoridades confirmaron que los tres cuerpos presentaban evidentes signos de desmembramiento, lo que indica un alto nivel de violencia en el crimen.

La zona fue acordonada de inmediato por la Policía Nacional, mientras personal de Medicina Forense y agentes de investigación realizan el levantamiento de los cuerpos y las primeras diligencias. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

El hallazgo ocurrió en el sector del cerro El Cimarrón, en la capital hondureña. (FOTO: La Tribuna)

Con este hecho, Honduras registra su novena masacre en lo que va de 2026, y la primera ocurrida en el Distrito Central durante el año. Según datos preliminares, las masacres registradas hasta ahora han dejado al menos 32 víctimas mortales en diferentes departamentos del país.

Equipos policiales continúan recolectando evidencias en la escena y revisando cámaras de seguridad cercanas, sin descartar que los responsables intentaron destruir los cuerpos mediante el incendio.

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