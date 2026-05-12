Suben a 11 los contagiados por hantavirus en el crucero MV Hondius

En total, 11 pasajeros del crucero MV Hondius han contraído hantavirus, nueve de ellos con la cepa Andes, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Hasta ahora se han notificado 11 casos, incluidas tres muertes. Todos los casos se han registrado entre pasajeros o tripulantes del barco. En nueve se ha confirmado la infección por el virus Andes, y los otros dos son casos probables”, declaró en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Aunque la mayoría de los hantavirus se transmiten de animales a humanos, la cepa Andes puede propagarse entre personas. Actualmente no existe un tratamiento específico, y la atención es estrictamente paliativa.