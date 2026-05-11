Francia confirma su primer caso positivo de hantavirus

La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, anunció este lunes que uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo desde el crucero MV Hondius ha dado positivo de hantavirus, informaron medios locales.

Se trata de una mujer que presentaba síntomas y cuyo estado empeoró durante la noche, precisó Rist en diálogo con la radio France Inter. Actualmente se encuentra “en un hospital especializado en enfermedades infecciosas, con todas las medidas de protección necesarias para evitar la propagación del virus”, añadió.

Según la ministra, cuando el estado de una persona infectada por el hantavirus se agrava, “su vida puede correr peligro, y ese puede ser el caso de esta persona”. Los otros cuatro ciudadanos franceses dieron negativo en la prueba de hantavirus y permanecerán hospitalizados al menos 15 días. Se les realizarán más pruebas para asegurarse de que no estén contagiados, explicó Rist.

En Francia se han identificado 22 casos de contacto “estrecho” con el virus. A esas personas se les ha pedido que guarden cuarentena y se aíslen, precisó la ministra. Se presume que estos ciudadanos franceses podrían haberse contagiado en dos vuelos: uno entre la isla de Santa Helena (Reino Unido) y Johannesburgo (Sudáfrica), y otro de Johannesburgo a Ámsterdam, el 25 de abril.

Gráfico de esta enfermedad…