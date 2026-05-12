Fiscalía de Sonora ofrece recompensa de 500 mil pesos por captura del médico acusado de homicidio culposo

HERMOSILLO, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) difundió una ficha de búsqueda con una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información que permita la captura de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado por su presunta responsabilidad en varios homicidios culposos por mala práctica médica.

De acuerdo con la ficha, Verduzco Soto es buscado por su probable participación en hechos calificados como delito culposo con resultado de homicidio por responsabilidad médica. La recompensa se otorgará a quien entregue “información eficiente, veraz, precisa y oportuna” para su localización.

El médico no se presentó a la audiencia inicial para enfrentar los cargos en su contra, lo que derivó en la revocación de un amparo y activó una nueva búsqueda que involucra a autoridades estatales, federales e Interpol.

Hace unos días, el fiscal general Rómulo Salas Chávez había asegurado que la captura era inminente. El gobernador Alfonso Durazo señaló que las muertes se produjeron por mezclas irregulares de insumos en sus clínicas de Hermosillo y Ciudad Obregón, donde se vendían los sueros vitaminados de manera informal, incluso “para llevar”.

Hasta el momento, Verduzco Soto continúa prófugo. Abajo el afiche…