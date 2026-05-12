País de la UE intercepta aviones militares de EE.UU. en su espacio aéreo

La Fuerza Aérea de Austria desplegó en dos días consecutivos cazas Eurofighter para interceptar aeronaves militares de EE.UU. que ingresaron sin autorización en su espacio aéreo, informó este lunes el medio suizo 20 Minuten.

Los incidentes ocurrieron el domingo y el lunes en la región de Totes Gebirge, en el estado de Alta Austria. El portavoz del Ejército austríaco, Michael Bauer, explicó que, en el caso del domingo, dos aviones ligeros PC-12 entraron en el espacio aéreo del país sin los permisos requeridos.

Según Bauer, tras ser interceptadas por los Eurofighter austríacos, las aeronaves estadounidenses cambiaron de rumbo y regresaron a su base en la ciudad alemana de Múnich. Añadió que el lunes se produjo una nueva salida de los cazas, aunque precisó que todavía se evalúa si en esa ocasión los aparatos contaban con autorización. El vocero subrayó que las consecuencias de estos incidentes se abordarán por la vía diplomática.

Los PC-12 son utilizados principalmente por la Fuerza Aérea de EE.UU. en misiones de reconocimiento y vigilancia, aunque en ocasiones también operan como repetidores de comunicaciones móviles o aeronaves de transporte.

Viena traza una línea

El pasado abril, Austria anunció que prohibiría el uso de su espacio aéreo a aeronaves militares estadounidenses vinculadas al conflicto con Irán, en cumplimiento de su ley de neutralidad de 1955.

La normativa austríaca exige que todos los vuelos militares extranjeros soliciten permiso previo y declaren su propósito antes de ingresar al país. Las solicitudes vinculadas a conflictos en curso suelen ser rechazadas, mientras que los vuelos de tránsito habituales y las misiones de entrenamiento pueden autorizarse de forma individual.