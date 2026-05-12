BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaLos españoles en cuarentena por hantavirus podrían finalizar su aislamiento en casa
Portada

Los españoles en cuarentena por hantavirus podrían finalizar su aislamiento en casa

¿Es previsible que en los próximos días haya contactos que se conviertan en positivos?

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Crucero MV Hondius.

Los 14 españoles que viajaron a bordo del MV Hondius, y que se encuentran en cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, tendrán la posibilidad de finalizar el aislamiento en sus domicilios en función de su evolución, explicó este martes la ministra de Sanidad española, Mónica García.

La ministra ha apuntado que el comienzo de la cuarentena se había fijado para el 6 de mayo, pero que las fechas se podrían ajustar teniendo en cuenta el momento en que se hayan producido los contactos estrechos con los afectados.

Del mismo modo, recalcó que las autoridades sanitarias se mantienen en alerta por la evolución del virus: “¿Es previsible que en los próximos días haya contactos que se conviertan en positivos? Sí. El período de incubación es suficientemente largo para que estemos vigilantes”, advirtió.

También te puede interesar

Suben a 11 los contagiados por hantavirus en...

Trump sobre la propuesta de acuerdo de Irán:...

España establece duración de la cuarentena por hantavirus...

Francia confirma su primer caso positivo de hantavirus

Trump: La respuesta de Irán al último borrador...

Fue identificado el ‘paciente cero’ de hantavirus y...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign