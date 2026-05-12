Los españoles en cuarentena por hantavirus podrían finalizar su aislamiento en casa

Los 14 españoles que viajaron a bordo del MV Hondius, y que se encuentran en cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, tendrán la posibilidad de finalizar el aislamiento en sus domicilios en función de su evolución, explicó este martes la ministra de Sanidad española, Mónica García.

La ministra ha apuntado que el comienzo de la cuarentena se había fijado para el 6 de mayo, pero que las fechas se podrían ajustar teniendo en cuenta el momento en que se hayan producido los contactos estrechos con los afectados.

TV en DIRECTO | Mónica García: “¿Es previsible que en los próximos días haya contactos que se conviertan en positivos? Sí. El período de incubación es suficientemente largo para que estemos vigilantes” https://t.co/T7GDkx9guf pic.twitter.com/sAfx9mXomx — EL PAÍS (@el_pais) May 12, 2026

Del mismo modo, recalcó que las autoridades sanitarias se mantienen en alerta por la evolución del virus: “¿Es previsible que en los próximos días haya contactos que se conviertan en positivos? Sí. El período de incubación es suficientemente largo para que estemos vigilantes”, advirtió.