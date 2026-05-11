Trump sobre la propuesta de acuerdo de Irán: “Un pedazo de basura”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, definió como “un pedazo de basura” la propuesta de Irán al último borrador del acuerdo de paz para poner fin al actual conflicto en Oriente Medio.

“Después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla. Dije que no iba a perder el tiempo leyéndola”, expresó el mandatario al respecto.

El inquilino de la Casa Blanca hizo esa definición mientras señalaba el estado en que se encuentra actualmente el alto el fuego con Irán. Sobre ello, dijo que la pausa de las hostilidades es “increíblemente débil”.

Ya el domingo, Trump manifestó que considera “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán. “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, declaró a Axios que rechazará la iniciativa. “No me gusta su carta. Es inapropiada. No me gusta su respuesta”, afirmó.

❗️❗️Trump: El alto el fuego con Irán está “en cuidados intensivos”https://t.co/uh12q0LRhI pic.twitter.com/5MaNE40wNc — RT en Español (@ActualidadRT) May 11, 2026

Respuesta iraní

Tasnim enumeró algunos de los puntos que contiene la respuesta de Irán al último borrador de acuerdo de EE.UU.

Según el medio, el país persa exigió el fin inmediato a la guerra en todos los frentes y garantías de que no se vuelva a agredir a Irán; el levantamiento de las sanciones de EE.UU.; la gestión iraní del estrecho de Ormuz; el fin al bloqueo naval contra Irán inmediatamente después de la firma del entendimiento inicial.

También demandó la derogación de las sanciones secundarias en el ámbito de la venta de petróleo iraní durante un período de 30 días; la liberación de los activos congelados de Irán tras el entendimiento inicial; y la implementación de ciertas medidas más por parte de EE.UU. durante el período de 30 días.