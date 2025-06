“He visto las fotos”: Biógrafo de Trump apuntala las acusaciones de Musk sobre su relación con Epstein

El biógrafo de Donald Trump, el periodista Michael Wolff, sostiene que la disputa entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el presidente del país más poderoso del mundo había “escalado hasta territorio nuclear” el jueves de esta semana.

Los encontronazos entre ambos llegaron a su punto álgido cuando el jueves por la tarde Musk escribió en su red social: “Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”.

En un episodio de emergencia del podcast The Daily Beast, Wolff habló sobre estos sorprendentes acontecimientos, asegurando que Trump y Epstein fueron “mejores amigos” durante 15 años: “Compartieron novias, aviones y estrategia empresarial”, sostuvo.

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab

