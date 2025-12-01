Hoy se reúne Trump con equipo de Seguridad Nacional de EEUU para establecer la estrategia en el caso Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este lunes con el equipo de seguridad nacional una reunión para hablar sobre Venezuela, informó la Casa Blanca, en un contexto de gran tensión por una posible acción militar de Washington.

“Confirmaré que el presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos”, afirma la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa al ser consultada por AFP sobre los informes de la reunión.

La administración norteamericana ha reforzado su presencia en la región, donde acumula más de una docena de buques de guerra y aproximadamente 15.000 soldados como parte de la denominada “Operación Southern Spear”,según a información brindada por CNN. Trump indicó la semana pasada que el país tiene planes de frenar el tráfico de drogas proveniente de Venezuela, no solo por vía marítima, sino también terrestre, “muy pronto”.

Durante el fin de semana, el presidente había emitido una directiva a través de redes sociales, alertando a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten sobrevolar el espacio aéreo venezolano. No obstante, ha pedido a los periodistas el domingo que no sacaran conclusiones precipitadas sobre el alcance de dicha advertencia. Además, Trump confirmó que había mantenido una comunicación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, sin revelar el contenido de la conversación.

La semana pasada, la administración había designado formalmente a Maduro y varios de sus colaboradores como integrantes de una organización terrorista extranjera; funcionarios estadounidenses argumentaron ante CNN que esta designación permitirá ampliar las opciones militares de Washington para intervenir en el país sudamericano.

Trump, confirmó este domingo que habló por teléfono con el dictador venezolano Nicolás Maduro, aunque evitó ofrecer detalles sobre el intercambio.

El anuncio se realizó a bordo del Air Force One, donde el mandatario fue consultado por la prensa acerca de reportes publicados por distintos medios.

“La respuesta es sí”, dijo al confirmar la llamada. Ante preguntas sobre cómo transcurrió la conversación, señaló: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

Añadió que se trata de un asunto “muy complicado”, sin ampliar el contenido del diálogo.

La confirmación del contacto ocurre en un contexto de creciente presión por parte de Washington. Según fuentes consultadas por Infobae, Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, comunicó a Maduro que Estados Unidos intensificará las acciones militares si no abandona el poder.

Entretanto, el senador republicano Markwayne Mullin confirmó que Washington puso sobre la mesa una oferta de salida para Maduro.

“Le dimos la oportunidad de irse. Le dijimos que podía ir a Rusia o a otro país”, afirmó en una entrevista con CNN, precisando que la administración Trump busca elevar la presión sin planear el despliegue de tropas en territorio venezolano.

Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, subrayó que el objetivo del gobierno es “proteger nuestras propias costas”.