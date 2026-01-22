ICE detiene a un niño de apenas 5 años en una redada

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. provocaron una nueva controversia al detener con fines de deportación a un niño de cinco años que vivía en Minesota, reveló el medio local MPR News.

De acuerdo con el reporte, los responsables del Distrito Escolar Público de Columbia Heights denunciaron que Liam Ramos, de apenas cinco años, fue detenido el martes por la tarde cuando llegaba a su casa junto con su padre, después de haber ido a su clase de preescolar. De hecho, tenía su pequeña mochila colgada en la espalda.

Aparentemente, el niño habría sido usado como “cebo”, ya que los agentes lo llevaron consigo y tocaron la puerta de la casa para que les abrieran y pudieran entrar a revisar si había otros familiares, con el objetivo de detenerlos.

Un rato antes, los agentes detuvieron a un adolescente de 17 años al que sacaron por la fuerza de su automóvil. Con ello, ya son cuatro los menores capturados por oficiales encapuchados en solo dos semanas.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años? No me puedes decir que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”, advirtió la superintendenta escolar Zena Stenvik, al asegurar que la familia de Ramos ha cumplido con las normas legales de EE.UU. y ha solicitado un asilo que está en trámite, por lo que la deportación no está justificada.

Marc Prokosch, abogado de la familia Ramos, reveló que todavía no conocen el paradero del niño y de su padre, aunque es probable que los hayan llevado a una celda familiar en Texas. “Esto es simplemente crueldad”, señaló el abogado al confirmar que ninguno de los detenidos ha violado las leyes migratorias de EE.UU.

Las detenciones de niños incrementan aun más la tensión que existe en Minesota, un estado convulsionado por las protestas masivas contra las redadas antiinmigrantes ordenadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que se incrementaron luego de que un agente del ICE asesinara a la poeta estadounidense Renee Good.