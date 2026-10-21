Reportan salida de un tercer portaaviones de EE.UU. rumbo a Oriente Medio

Este nuevo despliegue sumará 10.000 marineros e infantes de marina adicionales en la región.

Estados Unidos envía a Oriente Medio el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt y la 13.ª Unidad Expedicionaria de la Marina, informó este 20 de octubre en la red social X la corresponsal jefe de seguridad nacional de Fox News, Jennifer Griffin, que cita a dos funcionarios estadounidenses.

Según la periodista, los buques llegarán a la región para finales de noviembre con unos 10.000 marineros e infantes de Marina adicionales.

Una vez allí, el USS Roosevelt se convertirá en el tercer portaaviones estadounidense en la región, donde ya se encuentran el USS George H.W. Bush, que arribó en abril, y el USS George Washington, que llegó a mediados de agosto para sustituir al problemático USS Abraham Lincoln. La corresponsal indicó que esto brindará más opciones a Washington, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, supuestamente, evalúa intensificar los ataques contra Irán tras las elecciones de medio término.

Según detalló la corresponsal, la Unidad Expedicionaria de la Marina y el Grupo Anfibio de Preparación suelen incluir alrededor de 4.200 infantes de marina y marineros, mientras que el grupo de ataque del portaaviones USS Roosevelt comprende aproximadamente 6.000 marineros.

Griffin añadió que, si bien el USS Roosevelt tiene capacidad para llegar a Oriente Medio para finales de la próxima semana, un alto funcionario estadounidense consultado por Fox señaló que el portaaviones, probablemente, arribará para finales de noviembre.

Los grupos de ataque de los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington se encuentran actualmente en el mar Arábigo, indicó la periodista.

El 16 de octubre, el mandatario de EE.UU. calificó de “ejercicio militar” el conflicto que su país mantiene contra Irán. “Esto es como si fuera una guerra, pero no lo es. Es solo un ejercicio militar, ¿de acuerdo?”, afirmó Trump para describir la guerra que libran sus fuerzas armadas contra Irán en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz desde hace más de siete meses.