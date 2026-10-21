Medios: el hijo mayor de Trump se distancia en privado de su padre por la guerra contra Irán

Según informes, Donald Trump Jr. se opuso abiertamente al conflicto y así se lo hizo saber al presidente de EE.UU.

Donald Trump Jr., hijo mayor del actual presidente estadounidense, Donald Trump, se distanció privadamente de su padre en razón de su oposición a la guerra de agresión lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, reporta The Atlantic, que cita a dos personas que abordaron directamente el tema con el primogénito del mandatario.

De acuerdo con esos informantes, Trump Jr. se opuso abiertamente al conflicto y así se lo hizo saber a Trump. A ese respecto, se llamó a recordar que siempre ha sido crítico de las intervenciones de Washington en el extranjero y consideró en público que su país no debía implicarse en otra guerra en Oriente Medio.

“Don ha mantenido en privado su opinión sobre el tema, ya que jamás se desmarcaría públicamente de su padre en un asunto como este, pero no me imagino que a nadie que conozca a Don le sorprendan sus opiniones personales al respecto”, afirmó otra persona cercana al vástago mayor del actual inquilino de la Casa Blanca.

The Atlantic afirmó que Donald Trump Jr. era cercano a Charlie Kirk, un activista de ultraderecha asesinado que se había distanciado de la actual Administración por su oposición a la guerra contra la nación persa, como también que ventiló en X opiniones contrarias a la implicación estadounidense en las escaramuzas entre Irán e Israel de 2024.

El medio puntualiza que este caso muestra cómo la guerra contra Irán se ha revelado un factor divisivo dentro del ala MAGA del Partido Republicano de EE.UU.: de un lado están los nacionalistas, que estiman que las guerras son contrarias a las prioridades locales; y de otro, quienes consideran que el poderío estadounidense debe demostrarse con acciones agresivas, incluso de fuerza, contra aquellos que consideren sus adversarios.