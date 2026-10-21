Fisiculturista de 33 años colapsa y muere durante una competencia

El deportista se había casado hacía apenas dos meses con su esposa Patrycja, quien agradeció los mensajes de condolencias a través de redes sociales.

El fisioculturista británico Mateusz Chmura falleció el pasado 18 de octubre, apenas un día antes de cumplir 34, tras colapsar en plena competencia durante las finales nacionales de la Physical Culture Association (PCA) en Telford, Inglaterra.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia de que Mateusz Chmura, de 33 años, de Wakefield, ha fallecido. Mateusz estaba compitiendo en la categoría Classic Bodybuilding Medium en las finales británicas de la PCA”, anunció la PCA en un comunicado publicado en redes sociales el 19 de octubre.

Según reportó el portal de fisiculturismo FrontDouble.com, un paramédico que asistía a la competencia se adelantó inmediatamente para administrarle reanimación cardiovascular (RCP). Los servicios de emergencia fueron llamados y la ambulancia aérea Midlands Air Ambulance también acudió al lugar.

Sin embargo, pese a recibir atención médica inmediata y ser trasladado al hospital en ambulancia, el deportista no logró sobrevivir.

El evento fue detenido mientras Chmura era atendido y se reanudó después de una reunión con los atletas, antes de que se conociera la noticia de su muerte.

Inghilterra, il bodybuilder 33enne Mateusz Chmura morto per malore improvviso sul palco delle Pca British finals dlvr.​it/TW0ZT6 https://t.co/C7TJ49N0mq — Il Giornale d’Italia (@Giornaleditalia) October 21, 2026

Dos semanas antes de la competición, el fisioculturista había logrado el segundo puesto en una eliminatoria de la PCA celebrada en Yorkshire. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa del fallecimiento.

Chmura se había casado hacía apenas dos meses con su esposa Patrycja, quien agradeció los mensajes de condolencias a través de la cuenta de Instagram* de su difunto esposo, al tiempo que advirtió sobre una recaudación de fondos en línea no autorizada