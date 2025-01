Imágenes satelitales desvelan la devastadora magnitud del fuego que consume California

Los incendios fuera de control están causando devastadores estragos en las comunidades del sur de California. Imágenes satelitales, proporcionadas por el Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA), de la Universidad Estatal de Colorado ilustran la alarmante propagación de las llamas a lo largo de la costa, subrayando la magnitud de esta crisis.

El incendio más grave se originó en el exclusivo barrio de Pacific Palisades, una de las zonas residenciales más privilegiadas de Los Ángeles. Aprovechándose de los intensos vientos, las llamas se propagaron con rapidez, alcanzando Malibú y afectando un área de casi 20 kilómetros cuadrados. Otros incendios menores, pero igualmente peligrosos, se han desatado en áreas como Altadena y Pasadena y otros. El fuego consume actualmente más de 7.700 acres (30 kilómetros cuadrados).

A dire situation is unfolding tonight as wildfires rage in Southern California.

Communities continue to be significantly impacted by the Palisades and Eaton Fires.

