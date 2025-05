¿Incitó a matar a Trump? La imagen que pone en jaque al exjefe del FBI

James Comey, exdirector del FBI, está envuelto en una polémica, acusado de supuestamente instar a la violencia contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una publicación en sus redes sociales, informó este jueves The New York Post.

Comey, quien fue despedido por Trump en 2017, en medio de la investigación por supuesta injerencia de Rusia en el proceso electoral estadounidense, publicó una imagen en la que se dejan ver en una playa conchas marinas que forman el número “8647”.

“Qué formación de conchas tan genial en mi paseo por la playa”, habría escrito Comey en un comentario de la foto, que posteriormente fue eliminada.

Más tarde, el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr., y algunos de funcionarios de su Administración, interpretaron la fotografía como una amenaza de muerte.

La asociación viene dada porque Trump es el presidente estadounidense número 47, mientras que el término ’86’ significa en cierto argot ‘deshacerse de’ algo o alguien. “Es solo James Comey instando casualmente al asesinato de mi padre”, indicó Trump Jr., calificándolo de “demente”.

Just James Comey causally calling for my dad to be murdered.

This is who the Dem-Media worships. Demented!!!! pic.twitter.com/4LUK6crHAT

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 15, 2025