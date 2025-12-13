Indultan a un preso tras más de 10 años en prisión por una condena ilegal

Marcus Taylor, un ciudadano afroamericano de 43 años, saldrá en breve de prisión, luego de pasar más de 10 años tras las rejas de forma ilegal, después de que este miércoles el gobernador de Misisipi, Tate Reeves, le concediera el indulto, informa AP.

En el 2015, un juez sentenció a Taylor a 15 años de cárcel por conspirar para vender un medicamento analgésico combinado que contenía opioides, una sustancia controlada de la Lista III, sujeta a requisitos especiales de prescripción, a pesar de que el hombre se había declarado culpable.

Aunque la sentencia estipulada por su crimen era solo de 5 años, Taylor pasó más de una década prisión debido a un error judicial, dado que tanto el tribunal de primera instancia, como la petición del abogado de Taylor, indicaron incorrectamente que la pena máxima era de 20 años.

El problema no salió a la luz sino hasta el 2023, cuando Taylor impugnó su condena y exigió ser considerado para la libertad condicional. Después de presentarse un recurso, el pasado mes de mayo el Tribunal de Apelaciones de Misisipi declaró ilegal la condena. Sin embargo, se negó a ordenar su liberación, alegando que el recurso se había presentado fuera de plazo.

Sin embargo, posteriormente, tras revisar el caso el mes pasado, el Tribunal revocó su decisión y ordenó la liberación de Taylor.

“Se trata de justicia, no de clemencia”

“Se trata de justicia, no de clemencia”, recalcó el gobernador. “El Sr. Taylor ha cumplido más de 10 años de su condena, y seguir cumpliendo esta condena por encima del máximo legal de cinco años constituye una injusticia”, recalcó.

El hombre finalmente saldrá en libertad, después de que Reeves indultara a un prisionero por primera vez desde que asumió el cargo en el 2020.