Inician preparativos para la cumbre entre Trump y Putin

En medio del prolongado conflicto en Ucrania, ya se han iniciado las conversaciones que podrían sentar las bases para una reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Los preparativos para una reunión cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, han comenzado a tomar forma.

Según declaraciones del vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, este encuentro no solo podría abordar el conflicto en Ucrania, sino también sentar las bases para resolver “situaciones más agudas y potencialmente muy, muy peligrosas” que afectan la estabilidad mundial.

Ryabkov señaló a la prensa rusa que aunque los preparativos aún se encuentran en una fase temprana, existe un “acuerdo de principios” en ambas partes para continuar con las consultas y resolver “todo el bloque de los llamados irritantes”.

Según el alto funcionario, los enviados de Estados Unidos y Rusia podrían reunirse “en las próximas dos semanas” para afinar detalles y preparar el terreno para conversaciones más profundas entre altos funcionarios.

a guerra en Ucrania continúa marcando la agenda internacional y así lo ha evidenciado en numerosas ocasiones el presidente de EEUU, Donald Trump, que se ha mostrado interesado en llegar a un acuerdo con el Kremlin para poner fin al conflicto.

La reciente iniciativa de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, que incluyó una reunión de alto nivel en Arabia Saudí, apunta a la posibilidad de romper con años de aislamiento y confrontación al evidenciar que ambas potencias están dispuestas a entablar un diálogo que trascienda el conflicto ucraniano.

Ryabkov subrayó que “la cuestión es avanzar hacia la normalización de las relaciones entre nuestros países, encontrando formas de resolver las situaciones más agudas y potencialmente muy, muy peligrosas, de las cuales hay muchas, y Ucrania es una de ellas”.

La reunión en Arabia Saudí: el primer paso

La posibilidad de una cumbre entre Trump y Putin empezó a materializarse después de que representantes de ambos países se reunieron recientemente en Arabia Saudí, en un esfuerzo por reconstruir puentes diplomáticos y económicos, a la vez que se abordaban los primeros pasos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Durante este encuentro, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, detalló que se persiguen tres objetivos esenciales.

Restituir el personal en las embajadas: Se busca reestablecer la normalidad en las relaciones diplomáticas mediante la reposición de los equipos en Washington y Moscú.

Crear un equipo de alto nivel: Este grupo estaría encargado de apoyar las conversaciones de paz sobre Ucrania, brindando un marco de trabajo que permita abordar los conflictos pendientes.

Explorar una cooperación económica más estrecha: Un acercamiento en términos comerciales y de inversión que podría beneficiar a ambas naciones.

Estas iniciativas fueron calificadas como el “inicio de una conversación” y un paso importante para sentar las bases de una política exterior más dialogante y menos conflictiva.

En sus declaraciones de este fin de semana, el vicecanciller Ryabkov dejó entrever la posibilidad de tratar otros temas estratégicos, más allá del conflicto en Ucrania, como el control de armas y la estabilidad estratégica.

“Un diálogo sobre estabilidad estratégica y control de armas es posible cuando veamos cambios visibles para mejor en la política estadounidense”, afirmó.

Reacciones y tensiones en el escenario internacional

El acercamiento entre Washington y Moscú, sin embargo, no ha sido recibido con beneplácito por todos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, aseguró que Kiev no aceptará ningún resultado derivado de estas conversaciones, ya que el país asediado no fue incluido en el proceso.

Esta postura se evidenció cuando Zelenskyy decidió posponer su viaje a Arabia Saudí, argumentando que la exclusión de Ucrania en estas negociaciones podría comprometer la búsqueda de una solución justa para su conflicto.

Además, varios aliados europeos han manifestado su preocupación por sentirse marginados en este proceso. La percepción de que las potencias occidentales podrían estar cediendo terreno en la negociación con Rusia ha generado tensiones y debates sobre la estrategia a seguir para lograr una paz duradera en la región.

Expectativas sobre la cumbre

El Kremlin ha señalado que una reunión directa entre Trump y Putin podría tener lugar aún este mes, resaltando el interés de ambos mandatarios por, insisten, sentar un diálogo que permita no solo abordar el conflicto ucraniano, sino también explorar una cooperación más amplia en temas globales.

La necesidad de “intensivo trabajo preparatorio” a la que hacía referencia el representante ruso sugiere que, aunque las intenciones son positivas, el camino hacia una cumbre efectiva estará plagado de desafíos y negociaciones complejas.

[Con información de Reuters y The Associated Press]