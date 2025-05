Intercambio de ataques entre la India y Pakistán: Lo que se sabe

La India lanzó ataques de precisión contra nueve blancos en Pakistán y en la parte del estado indio de Jammu y Cachemira que permanece bajo control pakistaní, y anunció el inicio de la Operación Sindoor contra “infraestructura terrorista”.

“Nuestras acciones han sido centradas, mesuradas y de naturaleza no escalatoria. Ninguna instalación militar pakistaní ha sido atacada”, indicó el comunicado oficial de las Fuerzas Armadas del país. “La India ha demostrado una considerable moderación en la selección de los objetivos y en el método de ejecución”, agregó.

Poco después, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tachó la reciente escalada de “acto de guerra impuesto por la India” y declaró que su país goza de pleno derecho a responder a ella. “El enemigo ha lanzado un ataque cobarde en cinco lugares de Pakistán. Pakistán tiene todo el derecho de responder enérgicamente a este acto de guerra impuesto por la India, y está siendo respondido enérgicamente”, aseveró.

Desde Islamabad denunciaron que los ataques indios fueron dirigidos específicamente contra civiles. En ese contexto, medios han reportado que hasta el momento han muerto ocho pakistaníes, 35 han resultado heridos y dos siguen desaparecidos como resultado de la ofensiva. A su vez, desde Nueva Delhi comunicaron que tres civiles indios murieron en un ataque pakistaní en Cachemira.

Por otra parte, según comunicó el director general de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Pakistán, teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, Islamabad derribó cinco cazas indios en respuesta a los ataques transfronterizos con misiles.

“Estábamos plenamente preparados, por lo que India recibió una respuesta inmediata y firme”, esclareció a su vez el ministro pakistaní de Información, Attaullah Tarar, reiterando la afirmación de que Pakistán tiene “pleno derecho” a defenderse de cualquier agresión.

En paralelo, se reportó que las FF.AA. paquistaníes habrían destruido un puesto indio en uno de los sectores de la Línea de Control, la frontera militar establecida entre las dos naciones.

Además, Nueva Delhi acusó a Islamabad de volver a “violar” un acuerdo de alto el fuego al disparar artillería contra una localidad, y señalaron que su Ejército “está respondiendo de forma adecuada y calibrada”. De ahí que en las redes sociales se hayan difundido grabaciones que muestran intercambios de artillería entre la India y Pakistán en la Línea de Control.

El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, había dicho ya antes que un enfrentamiento con la India podía “ocurrir en cualquier momento”. Luego, tras el intercambio de ataques, desde la Cancillería del país reiteraron que “Pakistán se reserva el derecho a responder adecuadamente en el momento y lugar que elija, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional”.

Por su parte, el 29 de abril, el primer ministro indio, Narendra Modi, dio carta blanca operativa a las Fuerzas Armadas para decidir “el modo, el momento y el objetivo” de la respuesta al ataque terrorista en Cachemira.

El conflicto entre Nueva Delhi e Islamabad empezó a escalar después de un ataque ocurrido el 22 de abril en Pahalgam, un concurrido destino turístico ubicado a unos 90 kilómetros de Srinagar, en Cachemira, región que está bajo control indio pero en disputa con Pakistán. El atentado dejó 26 personas fallecidas: 25 ciudadanos indios y uno nepalí, más decenas de heridos.

Desde el día del atentado, las dos naciones han tomado medidas radicales para rebajar aún más los lazos diplomáticos y comerciales. Las relaciones ya estaban profundamente congeladas desde 2019, cuando el Gobierno del primer ministro indio Narendra Modi derogó el artículo 370 de la Constitución, que había concedido cierto grado de autonomía al estado de Jammu y Cachemira.

Video from Bathinda, Punjab Wreckage of our aircrafts near airbase..

I don't know why our media is not showing all this..

Stay safe everyone 🙏

Mata Je humary jawano ki rakhsha kry 🫡🇮🇳#OperationSindoor #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/MbkJHX4QrX

— Tejasswi Prakash (@Tiju0Prakash) May 7, 2025