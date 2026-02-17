Irán cierra el estratégico estrecho de Ormuz por varias horas

Irán ha cerrado parte del estratégico estrecho de Ormuz por varias horas este martes en medio de los ejercicios navales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la zona, informó la agencia local Fars.

Según el reporte, la medida fue tomada para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad para la navegación en el estrecho.

Al mismo tiempo, el comandante naval de los CGRI, Alireza Tangsiri, advirtió que las tropas iraníes están listas para completamente cerrar el estrecho de Ormuz si es necesario y reciben la orden del liderazgo del país. Por su parte, la Armada de Irán declaró que cualquier buque que infrinja las normas marítimas en el estrecho será interceptado.

BREAKING: Amid a significant US military buildup in the Middle East, Iran has launched naval exercises in the Strait of Hormuz, the strategic chokepoint through which 20% of the world’s petroleum liquids consumption passes each day. pic.twitter.com/AsRMTpTUDh — Current Report (@Currentreport1) February 16, 2026

Ejercicios navales

Los simulacros, denominados ‘Control inteligente del estrecho de Ormuz’, se centran en las fuerzas navales de los CGRI y se realizan bajo la supervisión, control y monitoreo de campo del comandante del organismo, Mohammad Pakpour.

Los ejercicios tienen como objetivo poner a prueba la preparación operativa de la Armada de los CGRI para lanzar una respuesta recíproca ante “posibles amenazas militares y de seguridad”, así como saber hacer un uso inteligente de las ventajas geopolíticas de Irán en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.