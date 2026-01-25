Israel envía un aviso urgente a las aerolíneas extranjeras en medio de tensiones con Irán

La Autoridad de Aviación Civil de Israel envió este domingo 25 de enero una carta urgente a las aerolíneas extranjeras en la que advierte sobre un “período más delicado” en la aviación del país en medio del aumento de tensiones con Irán.

“Nuestra evaluación es que el próximo fin de semana podría marcar el comienzo de un período más sensible”, señaló el director de la Autoridad de Aviación Civil, Shmuel Zakai, en la carta enviada a las aerolíneas que operan en Ben Gurión, el principal aeropuerto del país. Precisa que, si se ordena el cierre del espacio aéreo, se dará prioridad a los vuelos extranjeros para abandonar el país.

En paralelo, varias aerolíneas, incluyendo Air France, KLM, Lufthansa, Swiss, Air Canada y United Airways, suspendieron temporalmente sus vuelos para este sábado con destino a Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Aumento de tensiones en Oriente Medio

Los cambios en los vuelos en Oriente Medio se dan en un contexto en el que el portaviones USS Abraham Lincoln arribó a la región en las cercanías de Irán luego de que Donald Trump anunciara que una “flota masiva” estaba en camino.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, sugirió que “hay indicios” de que Israel pretende “atacar a Irán” en un futuro cercano. “Israel, en particular, está buscando una oportunidad para atacar a Irán”, aseveró.

Mientras tanto, Tel Aviv afirmó que sus fuerzas están listas para atacar “a cualquier enemigo que amenace la seguridad del Estado de Israel”. “Estamos preparados para diversos escenarios y mejoramos continuamente nuestras capacidades para lograr la victoria en la campaña contra nuestros enemigos”, aseveró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir.