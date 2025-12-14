José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast será el nuevo presidente de Chile tras imponerse en la segunda vuelta electoral, según los conteos del Servicio Electoral chileno.

Con el 95,18% de las mesas escrutadas, Kast de la Unión Demócrata Independiente (UDI), alcanzó el 58,30% de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara (Partido Comunista de Chile), que obtuvo el 41,70%.

El próximo 11 de marzo, Kast, quien es cercano al presidente de Argentina, Javier Milei; y al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibirá el traspaso de poder de manos del presidente progresista Gabriel Boric, e iniciará un periodo de Gobierno que culminará en el 2030.

Declaraciones de Jara

Tras darse a conocer los resultados, la representante del del Partido Comunista de Chile reconoció su derrota. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió Jara en su cuenta de X.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, concluyó.

Clima electoral polarizado

La convocatoria, de participación obligatoria, se definió en un clima totalmente polarizado debido a las militancias ideológicas de Kast y de Jara y reunió a unos 15,7 millones de chilenos.

Los ciudadanos chilenos acudieron a votar tras una campaña dominada por las cuestiones de seguridad, la economía y la inmigración, así como por las críticas a la administración actual de Boric.

¿Quién es Kast?

El candidato del Partido Republicano es un abogado ultraconservador de 59 años. Esta es la tercera vez que compite por la Presidencia.

Su debut fue en el 2017, pero solo obtuvo el 8 % de los votos y Sebastián Piñera se alzó como el ganador. Volvió a intentarlo en el 2021, cuando sí logró pasar a la segunda vuelta, pero terminó perdiendo contra Boric. No ha ocupado un cargo ejecutivo antes.

En la primera vuelta Jara obtuvo el 26,85 % de los votos, mientras que Kast alcanzó el 23,92 %. En tercer lugar quedó Franco Parisi con el 19,71 % de los sufragios.