La India acusa a Pakistán de violar el alto el fuego acordado

Varias explosiones se han registrado en distintas partes de Srinagar, la capital de la parte india de Cachemira, horas después de que fuera declarado el cese de fuego entre la India y Pakistán, según denunció el ministro principal de la región, Omar Abdullah. El funcionario confirmó sus palabras con imágenes de una serie de disparos de las defensas antiaéreas.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025