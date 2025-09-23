La OTAN amenaza con derribar cualquier aeronave rusa en su espacio aéreo el Kremlin responde

Polonia derribará cualquier avión o misil ruso que cruce su espacio aéreo, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes.

“Están advertidos”, dijo Sikorski. “Si otro misil o aeronave entra en nuestro espacio aéreo sin permiso, ya sea deliberadamente o por error, y es derribado y sus restos caen en territorio de la OTAN, por favor, no vengan aquí a quejarse”, agregó.

Comentando dichas afirmaciones, el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, denunció que los países occidentales, como de costumbre, “etiquetan a Rusia, presentándola como un enemigo, sin molestarse en aportar hechos ni pruebas”. “Y cuando las acusaciones resultan falsas, a nadie se le ocurre siquiera disculparse por difundir mentiras tan obvias”, criticó.

“Esta paranoia está alcanzando cotas sin precedentes. La semana pasada, nos vimos obligados a escuchar en esta sala acusaciones infundadas sobre drones rusos que sobrevolaban el espacio aéreo polaco. No se ha presentado ni una sola prueba confirmada que demuestre que estos drones fueran de origen ruso”, manifestó Polianski.

“El primer ministro polaco, [Donald] Tusk, reconoció hoy que ningún dron encontrado estaba cargado con explosivos ni representaba una amenaza para la población civil. Por su parte, la oposición polaca ha declarado explícitamente que se trata de una flagrante provocación destinada a arrastrar a Polonia a la guerra”, subrayó el diplomático ruso. Además, recordó que Moscú ofreció mantener consultas bilaterales sobre el incidente, pero no recibió una respuesta adecuada.

Reacción del Kremlin

Las palabras de Sikorski causaron una reacción “negativa” en el Kremlin, según confirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. “Saben que asumimos una postura muy responsable. Conocen las declaraciones de nuestro Ejército de que nuestras aeronaves se rigen por las normas internacionales y no las infringen en absoluto al realizar todos los vuelos”, expresó Peskov.

“Las acusaciones contra nuestras Fuerzas Armadas de que ciertas fronteras están siendo violadas por aeronaves nunca han sido respaldadas por datos fiables ni argumentos convincentes. A falta de tales argumentos, tratamos estas declaraciones en consecuencia”, concluyó.