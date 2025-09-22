La viuda de Charlie Kirk dice que perdona al asesino de su marido

La viuda del activista conservador Charlie Kirk dijo que perdona al asesino de su marido porque “eso es lo que hizo Cristo” y lo que habría hecho su fallecido marido.

“Aquel joven. Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie […] La respuesta al odio no es el odio. La respuesta que conocemos del Evangelio es amor”, manifestó Erika Kirk durante su discurso en el estadio State Farm, Arizona, durante la ceremonia conmemorativa celebrada en honor a su marido.

La viuda agradeció a las más de 70.000 personas que asistieron al servicio conmemorativo en honor a su marido. “Dios los bendiga a todos por venir aquí desde todas partes del mundo para honrar y celebrar a mi Charlie”, sostuvo.

Erika Kirk forgives her husbands assassin while echoing Jesus’ words. “To that man. That young man. I forgive him.” pic.twitter.com/1VCpv238Rf — Oli London (@OliLondonTV) September 21, 2025

Erika contó cómo vivió el día del asesinato de su esposo. “La tarde del 10 de septiembre llegué a un hospital de Utah para hacer lo impensable: mirar directamente el cuerpo asesinado de mi esposo. Vi la herida que acabó con su vida y sentí todo lo que uno esperaría sentir. Sentí conmoción, horror y un dolor que ni siquiera sabía que existía”, recordó.

Charlie Kirk fue alcanzado en el cuello por una bala durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah. Tyler Robinson, acusado del crimen, recibió este martes cargos por asesinato con agravantes, delito que, según la legislación estatal de Utah, puede conllevar la pena de muerte.