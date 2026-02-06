Lanzan una granada a un salón de belleza en Francia

La explosión de una granada lanzada en un salón de belleza este viernes en la ciudad francesa de Grenoble, en el sureste del país, dejó al menos seis personas heridas, incluido un niño, informan medios locales.

El suceso ocurrió en horas de la tarde, cuando varias personas ingresaron al local y una de ellas arrojó el artefacto explosivo. Se desconoce los motivos y, por ahora, los sospechosos permanecen prófugos.

Momento del ataque con granada contra un salón de belleza en Francia https://t.co/Uun6rb2P5k El acto fue grabado en video por uno de los malhechores. pic.twitter.com/M2cMDJRwIu — RT Última Hora (@RTultimahora) February 6, 2026

El momento fue compartido en redes sociales. En el video, se puede ver a un encapuchado lanzar la granada, cerrar la puerta y salir corriendo. Según reportes desde el lugar, la parte trasera del salón, que se ubica en la planta baja de un edificio de varios pisos, quedó destruida por la explosión.