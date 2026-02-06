BOLETIN DE NOTICIAS
Lanzan una granada a un salón de belleza en Francia

Al menos seis personas, incluido un niño, resultaron heridas.

Por Redaccion Central
La explosión de una granada lanzada en un salón de belleza este viernes en la ciudad francesa de Grenoble, en el sureste del país, dejó al menos seis personas heridas, incluido un niño, informan medios locales.

El suceso ocurrió en horas de la tarde, cuando varias personas ingresaron al local y una de ellas arrojó el artefacto explosivo. Se desconoce los motivos y, por ahora, los sospechosos permanecen prófugos.

El momento fue compartido en redes sociales. En el video, se puede ver a un encapuchado lanzar la granada, cerrar la puerta y salir corriendo. Según reportes desde el lugar, la parte trasera del salón, que se ubica en la planta baja de un edificio de varios pisos, quedó destruida por la explosión.

