BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaLAS PRIMERAS IMÁGENES de Maduro tras aterrizar en Nueva York
Portada

LAS PRIMERAS IMÁGENES de Maduro tras aterrizar en Nueva York

En la transmisión se ve al mandatario venezolano saliendo del avión, esposado y acompañado por personal militar.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Maduro iría esposado de azul tras bajar del avión.

El avión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Stewart del estado de Nueva York. Los medios locales emiten transmisiones de su llegada a EE.UU. tras ser secuestrado esta jornada por el país norteamericano en el curso de una intervención militar masiva.

En las imágenes se ve al mandatario saliendo del avión, esposado y acompañado por decenas de agentes militares.

El mandatario venezolano fue secuestrado junto con su esposa este sábado durante un ataque masivo de Washington. Según afirmaron desde EE.UU., el presidente del país latinoamericano y su pareja “enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense” en sus tribunales.

El Gobierno venezolano calificó las acciones de Washington como una “gravísima agresión militar”. Caracas advirtió que el objetivo de los ataques “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa”. Agregó que Maduro es el “único presidente de Venezuela”.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin cualquier intervención desde el exterior, declaró este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso al comentar el ataque de EE.UU. contra el país bolivariano. “Se debe garantizar a Venezuela el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva, y mucho menos militar desde el exterior”, reza el comunicado de la Cancillería rusa.

También te puede interesar

NBC: Avión que se cree que transportaba a...

CNN: Maduro será llevado a Guantánamo antes de...

Reportan el traslado de Maduro y su esposa...

Lo que dijo Irán a EEUU en caso...

Trump: “Si Irán dispara y asesina violentamente a...

Describen qué causó el incendio en un bar...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign