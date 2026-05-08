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Laura Fernández asume presidencia de Costa Rica siendo la segunda mujer presidenta en la historia del país

La politóloga de 39 años, ganadora de las elecciones con el 48% de los votos, se convertirá en la segunda mujer en liderar el país centroamericano.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Este día se realizará el traspaso de presidencia en Costa Rica donde asumirá Laura Fernández como nueva mandataria. Foto Infobae/Imagen cin IA

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Laura Virginia Fernández Delgado asumirá este viernes la presidencia de Costa Rica, tras haber ganado las elecciones del pasado febrero con el apoyo del 48% de los votantes.

La politóloga de 39 años recibirá la banda presidencial de manos de Rodrigo Chaves, a quien considera su ejemplo a seguir y uno de los principales responsables de impulsar el cambio que ahora busca continuar.

El traspaso de poderes se realizará en el Estadio Nacional, en una ceremonia que ha sido calificada como una “fiesta democrática”. Al evento asistirán presidentes, jefes de Estado, ministros y embajadores de diversos países.

La llegada de Fernández a Casa Presidencial marca un hito histórico para Costa Rica, ya que se convertirá en la segunda mujer en encabezar el Poder Ejecutivo y será la presidenta número 50 del país.

Fernández, quien se desempeñó como ministra de la Presidencia y de Planificación Económica, ha enfatizado su compromiso con la continuidad de las políticas impulsadas por su antecesor.Simpatizantes de la nueva mandataria comenzaron a llegar desde temprano al Estadio Nacional para participar en el acto de investidura.

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