Rusia declara tregua por el Día de la Victoria entre el 8 y el 10 de mayo

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró este jueves una tregua de tres días con las fuerzas del régimen ucraniano con motivo del Día de la Victoria.

“De conformidad con la decisión del presidente de la Federación de Rusia, comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y con motivo de la conmemoración del 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, la parte rusa declara una tregua desde las 00:00 del 8 de mayo hasta el 10 de mayo”, reza el comunicado.

Durante el período indicado, todas las agrupaciones de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cesarán completamente las acciones de combate, afirmó el organismo.

Al mismo tiempo, cesarán también los ataques de las fuerzas de misiles y artillería, del armamento de alta precisión y largo alcance de base aérea y naval, así como de los drones de ataque, contra los lugares de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania y contra las infraestructuras vinculadas al complejo militar-industrial en la profundidad del territorio ucraniano.

“Instamos a la parte ucraniana a seguir este ejemplo”, declaró el Ministerio. “Si las Fuerzas Armadas de Ucrania violan la tregua en la zona de la operación militar especial, así como en caso de intentos de atacar localidades y objetivos en el territorio de las regiones rusas, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia responderán de manera adecuada”, agregó.

Asimismo, la cartera recordó que, en caso de intentos del régimen de Kiev de sabotear las festividades en Moscú, las fuerzas rusas “lanzarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”.

“Advertimos una vez más a la población civil de Kiev y al personal de las representaciones diplomáticas extranjeras sobre la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo”, alertó el organismo.