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Fox News: EE.UU. ataca puertos iraníes, pero “esto no implica el reinicio de la guerra”

Un vocero militar afirmó que EE.UU. es "criminal y agresor", y los países que lo apoyan deben saber que Irán "responderá con contundencia" a sus ataques.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Puertos de Irán.

EE.UU. ha atacado los puertos iraníes de Qeshm y Bandar Abbas, pero esto no supone el reinicio de la guerra, según informó la periodista de Fox News Jennifer Griffin, citando a un alto funcionario estadounidense.

“Las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra los puertos iraníes de Qeshm y Bandar Abbas. Así me lo ha comunicado un alto funcionario estadounidense, pero esto no implica el reinicio de la guerra”, escribió en su cuenta de X.

Primer comentario de militares iraníes sobre nuevo enfrentamiento con el Ejército de EE.UU.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, acusó este jueves a EE.UU. de romper el alto al fuego al atacar dos buques iraníes y varias zonas civiles.

“El Ejército invasor, terrorista y bandido de Estados Unidos, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos. Simultáneamente, bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región”, denunció.

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, de inmediato y como medida de represalia, atacaron las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, causándoles daños considerables, agregó.

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