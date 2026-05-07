Fox News: EE.UU. ataca puertos iraníes, pero “esto no implica el reinicio de la guerra”

EE.UU. ha atacado los puertos iraníes de Qeshm y Bandar Abbas, pero esto no supone el reinicio de la guerra, según informó la periodista de Fox News Jennifer Griffin, citando a un alto funcionario estadounidense.

“Las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra los puertos iraníes de Qeshm y Bandar Abbas. Así me lo ha comunicado un alto funcionario estadounidense, pero esto no implica el reinicio de la guerra”, escribió en su cuenta de X.

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Las defensas aéreas interceptan objetivos hostiles al oeste de Teherán – Medios Iraníes. pic.twitter.com/y68dE4XMEt — Realidad Internacional (@realidad_int) May 7, 2026

Primer comentario de militares iraníes sobre nuevo enfrentamiento con el Ejército de EE.UU.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, acusó este jueves a EE.UU. de romper el alto al fuego al atacar dos buques iraníes y varias zonas civiles.

“El Ejército invasor, terrorista y bandido de Estados Unidos, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos. Simultáneamente, bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región”, denunció.

#ALERTA | Explosiones en Irán después de un mes. Defensas aéreas trabajando sobre Teherán. pic.twitter.com/YwwB06yVvS — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 7, 2026

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, de inmediato y como medida de represalia, atacaron las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, causándoles daños considerables, agregó.