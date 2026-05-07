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Interpol busca capturar a jutiapaneca de Guatemala por secuestro y plagio

Anelsy Adelí Quiñonez Corado, de 40 años, es señalada como coordinadora de la banda que secuestró al odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

GUATEMALA.- La Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta roja para capturar a Anelsy Adelí Quiñonez Corado, de 40 años, originaria de Zapotitlán, Jutiapa, por su presunta participación en el delito de secuestro o plagio.

Quiñonez Corado es señalada como la coordinadora de la banda criminal responsable del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo.

La alerta de Interpol tiene alcance en 196 países, incluyendo toda Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han proporcionado mayores detalles sobre el caso ni sobre el paradero actual de la mujer.

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