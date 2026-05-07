Activistas ubican manta con imagen de Sheinbaum y Rocha Moya en el Zócalo donde exigen romper “pacto de impunidad”

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz intentaron colocar frente a Palacio Nacional una lona con el mensaje: “Claudia Sheinbaum protege narcogobernantes. Presidenta: rompa el pacto de impunidad”, que incluía fotografías de la mandataria junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según denunciaron en redes sociales, un grupo de personas identificadas como “reventadores” les impidió instalar la manta y se la llevó.

“Les molesta que se sepa la verdad. Se llevaron la lona, qué bueno que la tengan; a ver si así la leen una y otra vez y rompen el pacto político criminal. No pararemos”, escribió el colectivo.

El caso de Rocha Moya ha marcado un parteaguas, ya que es la primera vez que un gobernador en funciones es acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por conspiración para importar fentanilo, heroína y cocaína, posesión de armamento militar y corrupción institucional.

El colectivo aprovechó el momento para exigir a la presidenta Sheinbaum romper lo que consideran un “pacto de impunidad”.