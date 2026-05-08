Presidente latinoamericano desafía las exigencias de China

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó este viernes el “compromiso” de su país con la “alianza estratégica” que mantiene con Taiwán, durante una ceremonia de bienvenida en Taipéi encabezada por el líder taiwanés, Lai Ching-te.

“Paraguay valora profundamente esta relación y reitera su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho”, declaró.

Por su parte, Lai agradeció a Peña y a su Gobierno “por defender desde hace tiempo a Taiwán en la escena internacional” y subrayó que Asunción y Taipéi son “socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos”.

El mandatario paraguayo llegó el jueves a la isla acompañado por una comitiva de empresarios, en una visita que se extenderá hasta el domingo. Según anunció su Gobierno, el viaje busca “fortalecer los lazos económicos y fomentar el intercambio con empresas locales”. Paraguay, que mantiene relaciones con Taipéi desde 1957, es uno de los doce países del mundo que reconocen diplomáticamente a Taiwán y el único en Sudamérica.

La visita generó malestar en el Gobierno chino. Desde Pekín instaron al presidente Peña a respetar el principio de una sola China y cortar las relaciones diplomáticas con los líderes de la isla.

Así, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, exhortó a las autoridades paraguayas a colocarse del lado correcto de la historia.a