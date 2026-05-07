Reportan explosiones en varias partes de Irán, incluida la capital

Al oeste de Teherán se activó el sistema de defensa antiaérea, informa Mehr.

El medio detalla que se están neutralizando objetivos hostiles en el espacio aéreo sobre Teherán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) publicó un video en el que se escuchan explosiones y escribió: “La defensa aérea iraní contrarresta proyectiles hostiles sobre Teherán”.

#ALERTA | Explosiones en Irán después de un mes. Defensas aéreas trabajando sobre Teherán. pic.twitter.com/YwwB06yVvS — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 7, 2026

Una explosión también se escuchó en Minab, según reportes. Asimismo, medios señalan que el Ejército estadounidense llevó a cabo recientemente ataques aéreos contra el puerto de la isla de Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas en Irán.

⚠️#URGENTE | #IRAN

Las defensas aéreas interceptan objetivos hostiles al oeste de Teherán – Medios Iraníes. pic.twitter.com/y68dE4XMEt — Realidad Internacional (@realidad_int) May 7, 2026

Tras más de un mes de hostilidades, EE.UU. e Irán acordaron una tregua el pasado 7 de abril, pero las tensiones continúan debido al fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.