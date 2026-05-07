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Reportan explosiones en varias partes de Irán, incluida la capital

La defensa aérea iraní contrarresta proyectiles hostiles sobre Teherán, según se informa.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Misil balístico iraní.

Al oeste de Teherán se activó el sistema de defensa antiaérea, informa Mehr.

El medio detalla que se están neutralizando objetivos hostiles en el espacio aéreo sobre Teherán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) publicó un video en el que se escuchan explosiones y escribió: “La defensa aérea iraní contrarresta proyectiles hostiles sobre Teherán”.

Una explosión también se escuchó en Minab, según reportes. Asimismo, medios señalan que el Ejército estadounidense llevó a cabo recientemente ataques aéreos contra el puerto de la isla de Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas en Irán.

Tras más de un mes de hostilidades, EE.UU. e Irán acordaron una tregua el pasado 7 de abril, pero las tensiones continúan debido al fracaso de las negociaciones de paz, el intercambio de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

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