Lo que dice Rusia sobre la violación del espacio aéreo de Polonia con sus drones

Durante el ataque masivo de las tropas rusas contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano, no estaba previsto atacar objetivos en territorio polaco, informó el Ministerio de Defensa ruso este miércoles.

“El alcance máximo de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados rusos utilizados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros”, explicaron desde el organismo.

“No obstante, estamos dispuestos a consultar con el Ministerio de Defensa polaco sobre este tema”, agregaron.

Anoche, Rusia lanzó un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance y drones de ataque contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano en tres regiones, así como en las ciudades de Vínnitsa​ y Lvov. Estas son las empresas que realizaron la producción y reparación de equipos blindados y de aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la fabricación de motores y componentes electrónicos para ellos, así como de drones. Se han alcanzado todos los objetivos designados, precisaron desde el ministerio.

Un poco después, desde Polonia comunicaron que sus fuerzas supuestamente detectaron en la mañana de este miércoles varios vehículos aéreos no tripulados en su espacio aéreo.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, comentó la situación en su cuenta de X, afirmando que los aparatos eran del Ejército ruso. Según él, se registró la presencia de 19 aparatos en total y se ha confirmado el derribo de tres drones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó el incidente, señalando que “los líderes de la UE y de la OTAN acusan a Rusia a diario de provocación, la mayoría de las veces sin siquiera intentar presentar ningún argumento”.