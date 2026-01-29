Lo que dijo el Director ejecutivo de OpenAI sobre el ICE

Sam Altman, director ejecutivo de la empresa estadounidense de inteligencia artificial OpenAI, considera que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se ha extralimitado de sus funciones, informó este miércoles Business Insider.

“Amo a Estados Unidos y sus valores de democracia y libertad, y apoyaré al país en todo lo que pueda; OpenAI también lo hará. Pero parte de amar al país es el deber estadounidense de oponernos a los excesos”, escribió en un mensaje dirigido a sus empleados mediante el programa de mensajería instantánea Slack.

En este sentido, indicó que “lo que está sucediendo con el ICE está yendo demasiado lejos”. Argumentó que existe una “gran diferencia” entre deportar a “delincuentes violentos” y lo que está aconteciendo actualmente en la nación norteamericana, afirmando que es necesario distinguirlo bien.

“Investigaciones transparentes”

“El presidente [Donald] Trump es un líder muy fuerte y espero que esté a la altura de las circunstancias y una al país. Me siento alentado por la respuesta de las últimas horas y espero ver que se reconstruya la confianza con investigaciones transparentes”, continuó.

Asimismo, Altman aseguró que el objetivo de la empresa para la que trabaja es mantenerse firmes en sus convicciones y no dejarse llevar por las modas cambiantes, detallando no se volvieron ‘superwoke’ cuando eso era poplar, por lo que ahora no van a realizar muchas declaraciones “performativas” sobre seguridad o política.

“Pero seguiremos intentando averiguar cómo hacer lo correcto lo mejor posible, interactuar con los líderes, defender nuestros valores y hablar con claridad al respecto cuando sea necesario”, concluyó el empresario.

La polémica en torno a la actuación del ICE se intensificó en EE.UU. a partir del 7 de enero, cuando un agente asesinó a la estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo en Mineápolis. Desde entonces se profundizaron las manifestaciones, lo que derivó en otra muerte, la de Alex Jeffrey Pretti, el sábado pasado, durante una redada para localizar a un inmigrante indocumentado.