Lo que dijo Irán a EEUU en caso de intervenir para proteger a los ciudadanos que protestan contra régimen

Alí Shamkhani, asesor principal del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, advirtió este viernes a Estados Unidos contra cualquier acción que amenace la seguridad de su país, después de que el presidente Donald Trump amenazara con intervenir en la nación persa, en medio de las protestas por la tensa situación económica y el debilitamiento de la moneda nacional.

A través de su cuenta de X, el alto cargo señaló que el pueblo iraní “conoce bien el historial de rescates de EE.UU., desde Irak y Afganistán hasta Gaza”. En este contexto, aseveró que “cualquier mano intervencionista que se acerque a la seguridad de Irán bajo cualquier pretexto será cortada con una respuesta que induzca al arrepentimiento”.

“La seguridad nacional de Irán es una línea roja, no material para tuits aventureros”, manifestó.

El mensaje responde a una publicación de Trump de esta jornada, en la que expresaba su disposición a apoyar a los manifestantes iraníes en medio de la ola de protestas.”Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”, escribió en su red social Truth Social.

Por su parte, el Gobierno del presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, ha expresado su voluntad de negociar con los manifestantes.

“De acuerdo con lo que dice el Corán, si no resolvemos los problemas de la gente, iremos al infierno”, declaró el mandatario iraní este jueves. El mandatario expresó que, si las autoridades iraníes toman las decisiones correctas, los problemas se pueden resolver.

“Estamos en la peor situación posible, lo que significa que todo se ha acumulado y viene a nosotros”, señaló. “Creen que Irán se ha debilitado; solo tenemos que despertar y saber cómo estamos gestionando”, agregó el presidente de la nación persa.